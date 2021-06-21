Канделаки – Зареме: «На подколки не обижаюсь. Ждем вас и Собчак в гости в эфире «Матч ТВ»

​Генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировала на критику со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца Леонида Федуна.

«Я к Зареме отношусь с максимальной симпатией. Только такие красивые женщины могут привить любовь к семейному просмотру футбола.

Так что и вас, Зарема, и Ксению [Собчак] ждем в гости в эфире «Матч ТВ». На подколки не обижаюсь, главное, чтобы все шло на пользу зрителю», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Зарема о «Матч ТВ» и Канделаки: «Эти эксперты, у которых IQ на четверых меньше, чем у меня, неделю хихикали, когда я появилась»