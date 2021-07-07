46% россиян считают увольнение Черчесова правильным решением. 49% хотят видеть россиянина новым тренером сборной (ВЦИОМ)

ВЦИОМ опросил россиян о выступлении сборной России на .

47% участников опроса считают, что команда сыграла «совсем слабо, ниже своих возможностей». 17% выбрали вариант «сыграла вполсилы, могла бы показать и более достойный результат». 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния, 2% – что сборная превзошла самые смелые ожидания.

Участники исследования в качестве основных причин неудачного выступления сборной назвали большие зарплаты игроков (23%), ошибки тренера (18%), отсутствие мотивации и неудачный состав (по 13%), слабую подготовку (12%).

36% россиян считают, что скорее хорошо работал главным тренером сборной, 30% ответили, что скорее плохо.

46% участников опроса назвали увольнение Черчесова правильным решением, неправильным – 20%.

49% считают, что сборную должен возглавить российский тренер, 8% поддерживают идею с приглашением иностранного тренера, 32% не считают это важным.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.