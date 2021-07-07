Газзаев о Черчесове «Ему надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину. Еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отставке из сборной России после вылета с по итогам группового этапа.

«Прежде всего неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

И второй момент. Пару недель назад уже говорил: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая.

Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной», – сказал Газзаев.