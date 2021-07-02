Судья ФНЛ Шимарыгин сделал 19 тысяч ставок на 65+ млн рублей за два года. Комитет по этике РФС рассмотрит дело

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Олимп-ФНЛ Ставки на спорт Семен Андреев Комитет по этике Александр Шимарыгин Ставки на футбол Спорт-Экспресс ТАСС деньги Футбол

Судья Александр Шимарыгин попался на ставках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он активно делал их в течение двух последних лет, зарегистрировавшись под своим именем. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.

Дело 37-летнего арбитра передано в Комитет по этике РФС.

«Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», – сказал ТАСС глава комитета Семен Андреев.

Шимарыгин в прошлом сезоне работал на 14 матчах Олимп-ФНЛ в качестве ассистента главного судьи. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья