Судья ФНЛ Шимарыгин сделал 19 тысяч ставок на 65+ млн рублей за два года. Комитет по этике РФС рассмотрит дело

Судья Александр Шимарыгин попался на ставках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он активно делал их в течение двух последних лет, зарегистрировавшись под своим именем. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.

Дело 37-летнего арбитра передано в .

«Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от уже поступило», – сказал ТАСС глава комитета Семен Андреев.

Шимарыгин в прошлом сезоне работал на 14 матчах Олимп-ФНЛ в качестве ассистента главного судьи.