Влашич подписался на «Милан» в инстаграме и выложил пост: «👋🏻»

Полузащитник Никола Влашич активно ведет себя в социальных сетях на фоне слухов о скором уходе из ЦСКА.
Хорват подписался на аккаунт «Милана» в инстаграме, а также выложил фотографию, подписав ее так: «👋🏻».
Фото: скриншот из инстаграма Николы Влашича
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Сообщалось, что Никола уже дал согласие на переход в «Милан». Однако итальянскому клубу еще только предстоит договориться с ЦСКА об условиях сделки.
С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.