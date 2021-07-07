Влашич подписался на «Милан» в инстаграме и выложил пост: «👋🏻»

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Полузащитник Никола Влашич активно ведет себя в социальных сетях на фоне слухов о скором уходе из ЦСКА.

Хорват подписался на аккаунт «Милана» в инстаграме, а также выложил фотографию, подписав ее так: «👋🏻».

Фото: скриншот из инстаграма Николы Влашича

 
 
 
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Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

Сообщалось, что Никола уже дал согласие на переход в «Милан». Однако итальянскому клубу еще только предстоит договориться с ЦСКА об условиях сделки.

С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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