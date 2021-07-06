Стерлинг, Кейн, Педри, Мэле и 6 игроков Италии – в сборной лучших на Евро-2020 от Goal.com

Сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Йоаким Мэле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все – Италия);
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);
Нападающий: Харри Кейн (Англия).
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