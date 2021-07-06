Стерлинг, Кейн, Педри, Мэле и 6 игроков Италии – в сборной лучших на Евро-2020 от Goal.com

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Сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Йоаким Мэле (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все – Италия);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия);

Нападающий: Харри Кейн (Англия).

Доннарумма – властелин серий пенальти! 5 побед из 5, включая боевик из 12 ударов

Мэле – звезда Евро-2020. А пять лет назад он чуть не бросил футбол – уже готовился к учебе в США

Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову – и все не зря

Стерлингу было 2 года, когда убили его отца. Детство Рахима спрятано в словах учителя: «Ты попадешь либо в сборную, либо в тюрьму»

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