Маунт и Кейн – худшие англичане в финале Евро по оценкам Sky. Сака – лучший в обеих сборных

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Британский медиахолдинг Sky Sports подвел итоги финального матча Евро-2020 Италия – Англия (1:1, по пенальти – 3:2), выставив оценку каждому футболисту.

Лучшим игроком был признан полузащитник Букайо Сака (10 баллов).

Оценки сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма – 7, Джованни Ди Лоренцо – 6, Леонардо Бонуччи – 6, Джорджо Кьеллини – 7, Эмерсон Палмиери – 4, Николо Барелла – 4, Жоржиньо Фрелло – 7, Марко Верратти – 7, Федерико Кьеза – 8, Чиро Иммобиле – 5, Лоренцо Инсинье – 6, Брайан Кристанте – 6, Доменико Берарди – 6, Федерико Бернардески – 5, Андреа Белотти – 5, Мануэль Локателли – 5. Алессандро Флоренци остался без оценки.

Оценки команды Англии: Джордан Пикфорд – 8, Кайл Уокер – 6, Джон Стоунз – 8, Харри Магуайр – 8, Киран Триппьер - 6, Люк Шоу – 6, Деклан Райс – 6, Кэлвин Филлипс – 6, Мэйсон Маунт – 4, Рахим Стерлинг – 6, Харри Кейн – 5, Букайо Сака – 10, Джек Грилиш – 5, Джордан Хендерсон – 5. Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд остались без оценки.

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