Кейн не пробил по воротам и не создал момент в финале Евро – впервые в полном матче за сборную

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не совершил результативных действий в финальном матче Евро-2020 с командой Италии (1:1, по пенальти – 2:3).

Как отмечает поставщик статистики Opta, форвард ни разу не попытался ударить по воротам вечером воскресенья. Также Кейн не создал ни одного голевого момента.

На счету нападающего 61 матч в составе сборной Англии. И это лишь 2-й случай, когда Кейн ни разу не пробил по воротам и не создал голевого момента в течение игры.

Подобное прежде происходило с форвардом лишь в товарищеской встрече со (1:0) в 2018 году, когда англичанин вышел на замену на 61-й минуте.

Напомним, сборная Англии 1 раз пробила в створ ворот соперника в игровое время. Перевес итальянцев по общему числу ударов – 20 против 6.

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