Роналдо о трофеях Месси в сборной: «Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о том, что до победы в Кубке Америки-2021 у не было трофеев со сборной Аргентины.

«Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.

Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир», – сказал Роналдо.

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