Роналду и Месси – действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня

Благодаря тому, что сборная Аргентины с победила в Кубке Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0), сегодня в мировом футболе сложилась уникальная ситуация.

И Лионель Месси, и – действующие победители континентальных турниров. Форвард стал чемпионом Европы со сборной в 2016 году.

Интересно отметить, что футболисты выиграли трофеи со сборными с разницей ровно в 5 лет. Португалия выиграла Евро 10 июля 2016 года, а Аргентина победила в Кубке Америки 10 июля 2021-го (по местному времени, по московскому матч проходил 11 июля – Sports.ru).

Португальцы вылетели с на стадии 1/8 финала, и новый обладатель трофея станет известен сегодня. В финале турнира сыграют сборные Италии и Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020, начало – в 22:00 по московскому времени.