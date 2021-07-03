«😂😂😂». Sky Sports прокомментировал слова тренера Дании о пенальти на Стерлинге и удалил твит

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Телеканал Sky Sports отреагировал на слова главного тренера сборной Дании Каспера Юлманда, который выразил сомнение в справедливости назначенного пенальти в полуфинале Евро-2020 против Англии (1:2, доп. время).

Пенальти был назначен после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади датчан.

«😂😂😂», – написал Sky Sports в твиттере, прикрепив ссылку на слова Юлманда. Отметим, что через несколько минут после публикации твит был удален.

Фото: твиттер Sky Sports

Sky Sports – самый популярный платный спортивный телеканал в Великобритании и Ирландии.

Тренер Дании Юлманд о Стерлинге: «Я не вижу пенальти. Долго на поле было два мяча. Горько вылетать вот так»

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