«Комо» арендовал Морату у «Милана» с обязательным выкупом за 10 млн евро

Альваро Мората покинул «Милан».

32-летний нападающий перешел в «Комо ». Клуб объявил о подписании футболиста на правах аренды с обязательным выкупом.

По информации журналиста Маттео Моретто, сумма полноценного трансфера составит 10 миллионов евро.

Прошлый сезон испанский футболист провел в «Галатасарае» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://comofootball.com/