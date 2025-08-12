«Комо» арендовал Морату у «Милана» с обязательным выкупом за 10 млн евро
Альваро Мората покинул «Милан».
32-летний нападающий перешел в «Комо». Клуб объявил о подписании футболиста на правах аренды с обязательным выкупом.
По информации журналиста Маттео Моретто, сумма полноценного трансфера составит 10 миллионов евро.
Прошлый сезон испанский футболист провел в «Галатасарае» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
