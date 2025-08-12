Магуайр о возвращении Роналду в «МЮ»: «Мы играли кошмарно, а он все равно забивал – настолько он хорош. Нам просто не удалось встроить его в игру, было видно, насколько он расстроен»

  • Спортс
Харри Магуайр был впечатлен игрой Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед».

«Не могу сказать о нем ни одного дурного слова. Иметь его в составе было чудесно, само его присутствие было чем-то невероятным. И как же разочаровывает то, как все закончилось, то, что мы не смогли встроить его в командную игру!

Он здорово играл, забивал голы, это было настоящее безумие. Мы были кошмарны, а он все равно забивал, и это показывает, насколько он хорош.

Но нам просто не удавалось его встроить. Вся наша система при Сульшере была построена на агрессии, прессинге. Мы были прессинг-машиной. Мы были не лучшей командой, мы вообще-то сначала стали третьими, а потом вторыми. У нас были не самые сильные футболисты – не поймите меня неправильно. Главным было прессинговать, следовать тактике, поддерживать структуру, понимать, когда рвануть вперед, а когда остаться.

Пришел Криштиану – и мы просто не сумели под него как следует подстроиться. Было видно, насколько он расстроен и разочарован.

Мы подписали Санчо, Варана, Криштиану, и ты думаешь: «Настало наше время, давайте выиграем АПЛ!» Но этого не произошло, мы не сумели сыграться.

Мы потеряли Оле, что было обидно, если честно. Я чувствовал, что Оли невероятно поработал. В первые два года при Оле, Маккенне и Кэррике было, наверное, самое приятное время. Они прекрасно организовали нас. У нас была не лучшая команда, но мы были блистательно подготовлены в плане тактики, натренированы. Мы были прагматичны: могли вести игру, могли прессинговать.

Но в третьем сезоне все это просто не работало. Однако это не имело никакого отношения к Криштиану, потому что, как я уже сказал, он был нашим лучшим игроком в том году. Просто не сработала тактика вокруг него, окружающие его футболисты», – сказал защитник «МЮ».

