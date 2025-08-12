«Севилья» арендовала вратаря сборной Греции Влаходимоса у «Ньюкасла» на сезон

Одиссеас Влаходимос перешел в «Севилью».

Испанский клуб объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах аренды из «Ньюкасла ».

В сезоне-2024/25 футболист сборной Греции провел одну игру за английский клуб в Кубке лиги. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://sevillafc.es/