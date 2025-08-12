«Севилья» арендовала вратаря сборной Греции Влаходимоса у «Ньюкасла» на сезон
Одиссеас Влаходимос перешел в «Севилью».
Испанский клуб объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах аренды из «Ньюкасла».
В сезоне-2024/25 футболист сборной Греции провел одну игру за английский клуб в Кубке лиги. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://sevillafc.es/
Кто выиграет Суперкубок Европы?2152 голоса
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Севильи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости