УЕФА о подсветке «Альянц Арены»: «Радуга – символ справедливого и эгалитарного общества, терпимого ко всем. Но просьба была политической»

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УЕФА выступил с заявлением по поводу запрета на использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

«УЕФА уважает радугу. Сегодня УЕФА гордится тем, что носит цвета радуги.

Это символ, воплощающий наши основные ценности, продвигающий все, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем, независимо от их происхождения, убеждений, пола или сексуальной ориентации.

Некоторые люди истолковали решение УЕФА отклонить запрос Мюнхена о подсветке стадиона цветами радуги к матчу Евро-2020 как «политическое».

Напротив, сама просьба уже была политической в связи с присутствием футболистов сборной Венгрии на стадионе в матче с Германией этим вечером.

Для УЕФА радуга – это не политический символ, а знак нашей твердой приверженности более разнообразному и инклюзивному обществу», – говорится в заявлении союза.

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