Сарри о Пирло в «Ювентусе»: «Это эффект Гвардиолы, который принес уже много вреда. Исключение стали считать правилом»

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о том, что его преемником в «Ювентусе» стал .

«Это эффект Гвардиолы, который причинил уже много вреда. Исключение стали воспринимать как правило. Есть риск, что такие решения могут закрыть путь в профессию людям, которые стали бы отличными тренерами через несколько лет.

Нужно задавать вопросы менеджерам , а не мне. Иногда существует риск помешать карьере молодых людей, которые могли бы стать очень хорошими тренерами, если бы у них было чуть больше опыта», – сказал Сарри в интервью Sport Italia.

Сарри проработал в «Ювентусе» год, а Пирло сменил его на этом посту. После сезона-2020/21 Андреа был уволен, а его место занял Массимилиано Аллегри.