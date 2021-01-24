Дюков о лимите: «Придем к его отмене, уверен. Сейчас это вынужденная мера из-за неэффективной работы системы подготовки резерва»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о действующем в РПЛ лимите на легионеров.

– Лимит на иностранных футболистов. Существующая формула надолго или возможны изменения в ближайшем будущем?

– Как вы знаете, я противник лимита. Уверен, что мы придем к его отмене. Причина существования лимита понятна. Она в неэффективной работе системы подготовки резерва.

Сейчас лимит – это вынужденная мера. Он позволяет найти некий баланс между интересами клубов и сборных. И давайте будем реалистами: сейчас отмену лимита не поддержит Министерство спорта.

Но скажу больше. Сегодня лимит не тот фактор, который создает основные проблемы нашему клубному футболу. У нас есть другие драйверы для повышения конкурентоспособности: трансферы более качественных легионеров, более современная организация тренировочного процесса, обновление стиля игры.

Возможна ли другая формула? Не прошло еще и сезона. Тем более он коронавирусный, поэтому рано делать выводы.

Что касается нового лимита, то к плюсам можно отнести, что клубы были вынуждены почистить составы, отказаться от услуг сомнительных легионеров.

Вы назовете хоть одного легионера, который покинул нашу страну из-за изменения лимита и о котором вы сожалеете? Я, честно скажу, пытался кого-то вспомнить, и никто на ум мне так и не пришел.

– Какие еще есть плюсы именно этого лимита?

– Считаю, что такой лимит снимает головную боль с тренеров. Уже нет необходимости считать паспорта во время игр. Сейчас тренер может определять составы, исходя из принципа, что должен играть сильнейший. Это важно.

И я считаю, что этот лимит дал больше шансов россиянам, играющим на определенных позициях, получить необходимую игровую практику. В рамках лимита «6+5» у многих российских игроков шансов появиться на поле не было, поскольку они были третьими в очереди на позициях, которые были закреплены за легионерами.

Пока прошло всего 19 туров в условиях пандемии. Многие футболисты болели. Поэтому сперва надо завершить сезон и после этого уже принимать решение. Но пока мне кажется правильным оставить все как есть, – высказался Дюков.