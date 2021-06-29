Аршавин о тренере для сборной: «Карпин. Он будет тянуть ее за уши и ноги, чтобы достичь результата»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о том, кто мог бы возглавить национальную команду в случае ухода Станислава Черчесова.

«Наверняка амбиции Карпина выше [чем работа в «Ростове»]. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги как только может, чтобы достичь результата.

По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект.

Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит.

Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в «Ростов», почему нет», — сказал Аршавин.

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