Аршавин о тренере для сборной: «Карпин. Он будет тянуть ее за уши и ноги, чтобы достичь результата»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о том, кто мог бы возглавить национальную команду в случае ухода Станислава Черчесова.

«Наверняка амбиции Карпина выше [чем работа в «Ростове»]. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги как только может, чтобы достичь результата.

По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект.

Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит.

Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в , почему нет», — сказал Аршавин.