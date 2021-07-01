Вице-премьер Чернышенко о российском спорте: «Не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что результаты сборных команд России неудовлетворительны и не соответствуют вложениям государства в спорт.

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду – это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство.

В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли.

Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора – все эти проблемы требуют безотлагательных действий», – заявил политик.