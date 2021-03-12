У Роналду нет переговоров с «Юве» по новому контракту. Форвард еще не решил, останется ли в клубе

Будущее нападающего «Ювентуса» остается неопределенным.

Футболист не ведет переговоры с итальянским клубом по новому контракту.

Сейчас ждет окончательного решения от португальца и его агента по поводу того, останется 36-летний форвард в клубе этим летом или нет, пишет журналист Фабрицио Романо.

Срок действующего соглашения между «Юве» и Роналду истекает летом 2022 года. По нему нападающий зарабатывает 31 млн евро за сезон.

В минувшем сезоне у Роналду 29 голов в 33 матчах Серии А. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Все обсуждают штрафные Роналду: 0 голов при 28 ударах на Евро. Что не так с этой статистикой?