Врач «Рубина» о вакцинации игроков: «Никого не надо было уговаривать, все взрослые люди. Через полгода будем ревакцинироваться»

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский ответил на вопросы о вакцинации игроков основного состава команды.

– Почему приняли такое решение?

– Потому что мы переживаем за наших игроков и считаем, что безопасность здоровья футболистов прежде всего. Так как вирус мутирует и появляются новые штаммы, вакцинация является важной частью защиты здоровья.

– Не будет ли это риском с точки зрения антидопинга?

– Насколько мне известно, это не идет вразрез с действующими нормами. Процедура вакцинации не противоречит антидопинговым правилам.

– Как к этому решению отнеслись легионеры?

– Положительно. Никого не надо [было] уговаривать, все взрослые люди. Все видят, что происходит в мире. Понимают, что это единственный способ обезопасить свое здоровье.

– Почему легионеры не могут привиться условными Pfizer или AstraZeneca?

– В нашей стране вакцины Pfizer и AstraZeneca недоступны.

– Но иностранцы могут уехать в Европу и привиться там.

– Зачем нам рассуждать условно? Мы находимся в весьма конкретных ситуациях и условиях. До начала чемпионата России осталось ровно 30 дней. Чтобы пройти полный курс вакцинации, нам нужны две недели. Это время «Рубин» будет находиться только на территории Российской Федерации.

– Почему тогда именно «Спутник V», если в России также есть «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»?

– Руководством клуба и медицинским штабом были проанализированы данные на все существующие и доступные вакцины. Было принято решение, что для нас целесообразнее будет привиться вакциной «Спутник V».

– Сегодня прошел первый этап вакцинации. Когда будет второй?

– Персонал и все работники клуба были привиты в мае. Сейчас был первый этап вакцинации у футболистов. Через 21 день будет второй этап. К началу нового сезона все будут привиты.

– В Москве есть рекомендации ревакцинироваться через полгода после предыдущей прививки. Будет ли ставить повторно вакцины в течение сезона?

– Мы соблюдаем все нормативно-правовые акты, медицинские рекомендации. Через полгода мы будем ревакцинироваться. Руководство клуба весьма педантично следит за этим. Мы приняли такое решение, руководство полностью нас в этом поддерживает, – сказал Бутовский.