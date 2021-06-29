Макрон написал Мбаппе сообщение со словами поддержки после вылета Франции с Евро-2020

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Швейцарии по футболу Евро-2020 Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе после вылета сборной с Евро-2020 от Швейцарии (3:3, по пен. 4:5).

Политик написал 22-летнему форварду сообщение со словами поддержки, сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, что нападающий «ПСЖ» не реализовал решающий пенальти в матче со Швейцарией – его удар парировал вратарь Ян Зоммер. Мбаппе ни разу не забил в 4 играх Евро-2020.

Мбаппе должен был решать на Евро, но после пенальти он остался один. Реакция на фэйл многое решит в его карьере

Решающий пенальти – фэйл Мбаппе. Но не называйте его турнир провальным

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья