Макрон написал Мбаппе сообщение со словами поддержки после вылета Франции с Евро-2020

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды после вылета сборной с Евро-2020 от (3:3, по пен. 4:5).

Политик написал 22-летнему форварду сообщение со словами поддержки, сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, что нападающий не реализовал решающий пенальти в матче со Швейцарией – его удар парировал вратарь Ян Зоммер. Мбаппе ни разу не забил в 4 играх Евро-2020.

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