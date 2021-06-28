Килиан Мбаппе: «Прошу прощения за этот пенальти. Я провалился. Будет трудно уснуть»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Швейцарии по футболу Евро-2020 Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал заявление после поражения от Швейцарии (3:3, по пенальти – 4:5) в 1/8 финала Евро-2020.

Форвард «ПСЖ» не реализовал решающий пенальти.

«Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели.

Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас.

Сейчас важнее всего стать еще сильнее в преддверии грядущих испытаний. Мои поздравления и пожелания удачи сборной Швейцарии», – сказал Мбаппе.

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Решающий пенальти – фэйл Мбаппе. Но не называйте его турнир провальным

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