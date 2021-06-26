Португалия выиграла 1 из 9 крупных турниров с Роналду в составе, без него – ни одного

Сборная Португалии потерпела поражение от команды (0:1) в 1/8 финала и вылетела из сетки.

Для нападающего это был 9-й крупный турнир в составе национальной команды.

Форвард, выступающий сейчас за , играл на 5 чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) и 4 чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018). Сборная Португалии завоевала один титул на главном турнире, имея в составе Роналду, – это победа на Евро-2016. Также нападающий выиграл с командой Лигу наций УЕФА в 2019 году.

Можно отметить, что до появления Роналду в сборной португальцы вообще не завоевывали значимых титулов.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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