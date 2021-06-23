Роналду поблагодарил Даеи за поздравление с рекордом: «Испытываю гордость от столь теплых слов от кумира»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи за поздравление с повторением рекорда по голам.

Накануне в матче против (2:2) 36-летний португалец забил свои 108-й и 109-й голы за национальную команду и повторил достижение Даеи, который в период с 1993 по 2006 год также забил 109 мячей за Иран.

В своем поздравлении Даеи отметил, что для него честь, что рекорд по голам будет принадлежать Роналду.

«Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от столь теплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи», – написал Роналду в инстаграме.

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