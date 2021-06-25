Тоби Алдервейрелд: «У Роналду – лучшая форма в жизни. Португалии повезло с ним, это один из лучших игроков мира»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд высказался о нападающем перед матчем против команды в 1/8 финала .

«Португалия – отличная команда для этого турнира. Им повезло иметь в составе Роналду, который находится в лучшей форме в жизни. Против него нужно обороняться всей командой. Мы говорим об одном из лучших игроков мира. Я очень его уважаю. Мы вместе найдем решение против него.

Нужно активно действовать на каждом участке поля. Мне повезло уже сыграть против Бернарду Силвы и Диогу Жоты. Это отличные футболисты, которых, как мне кажется, недооценивают.

Я не говорю, что тот факт, что я уже играл против них, является преимуществом, но как минимум я знаю их уровень. Роналду окружен хорошими партнерами», – сказал Алдервейрелд.