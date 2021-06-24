«Динамо» и «Ростов» откроют сезон РПЛ 23 июля, «Зенит» сыграет с ЦСКА 28 августа. Расписание с 1-го по 6-й туры

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РПЛ опубликовала расписание первых шести туров сезона-2021/22.

1-й тур

23 июля

19:00 «Ростов» – «Динамо»

24 июля

17:30 «Химки» – «Зенит»

20:00 «Локомотив» – «Арсенал»

20:00 «Рубин» – «Спартак»

25 июля

17:30 «Урал» – «Краснодар»

17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

20:00 ЦСКА – «Уфа»

26 июля

19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»

2-й тур

30 июля

18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:00 «Арсенал» – «Рубин»

31 июля

17:30 «Уфа» – «Динамо»

20:00 ЦСКА – «Локомотив»

1 августа

17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» – «Химки»

20:00 «Ростов» – «Зенит»

2 августа

19:00 «Ахмат» – «Сочи»

3-й тур

6 августа

17:00 «Уфа» – «Локомотив»

7 августа

17:00 «Зенит» – «Краснодар»

17:30 «Арсенал»«Крылья Советов»

20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»

8 августа

17:30 «Химки» – «Ростов»

20:00 «Рубин» – «Ахмат»

20:00 «Динамо» – ЦСКА

9 августа

19:00 «Сочи» – «Урал»

4-й тур

14 августа

17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»

17:30 «Спартак» – «Урал»

20:00 «Ахмат» – «Динамо»

20:00 «Ростов» – ЦСКА

15 августа

17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

17:30 «Локомотив» – «Зенит»

20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

16 августа

19:00 «Сочи» – «Химки»

5-й тур

20 августа

17:00 «Урал» – «Динамо»

21 августа

17:30 «Уфа» – «Зенит»

17:30 ЦСКА – «Ахмат»

20:00 «Арсенал» – «Спартак»

22 августа

17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»

17:30 «Химки» – «Рубин»

20:00 «Локомотив» – «Краснодар»

23 августа

18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

6-й тур

28 августа

17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

17:30 «Динамо» – «Локомотив»

20:00 «Ахмат» – «Арсенал»

20:00 «Зенит» – ЦСКА

29 августа

17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

17:30 «Урал» – «Ростов»

20:00 «Краснодар» – «Рубин»

20:45 «Спартак» – «Сочи»

Календарь РПЛ на сезон-2021/22: «Зенит» – «Спартак» – 12-й и 29-й тур, ЦСКА – «Спартак» – 8-й и 19-й

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