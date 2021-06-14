Гари Линекер: «Месси забил и отдал больше всех в этом календарном году, у Роналду до сих пор куча голов. Они феноменальны»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о молодых игроках, которые могут прийти на смену Лионелю Месси и .

«Мы постоянно обсуждаем новое поколение. Мы увидели неудачи Месси и Роналду в Лиге чемпионов, но, как я думаю, там дело было скорее в том, что у «Барселоны» и – слабые команды, которые переживают переходный период.

В этом календарном году Месси забил больше всех и чаще всего отдавал голевые передачи. Роналду все еще забивает кучу голов. Они феноменальны.

Мы увидили Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов, а на Килиана мы посмотрим еще и на Евро. Надеюсь, один-два англичанина тоже себя проявят. Например, , и .

Санчо мне нравится, и, я думаю, люди, которые не так часто смотрят зарубежные чемпионаты, удивятся, когда на этом Евро увидят, насколько он хорош. Джуд Беллингем меня воодушевляет, как и Николо Барелла. В сборной Франции тоже очень много качественных футболистов», – сказал Линекер.

Гари Линекер: «Мбаппе – звезда мирового масштаба, он заменит Роналду, но не Месси. Лео делает вещи, на которые другие не способны»