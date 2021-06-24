Акинфеев о России на Евро: «Мы не можем прибавить в футболе, стоим на месте. На таких праздниках мы всегда оказываемся непонятно где»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

– Смотрел матч с Данией? О чем думал?

– Смотрел. Думал о хорошем: мало ли что-то случится хорошее, но, к сожалению, не случилось.

Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где.

– А как футболисты сами себе это объясняют? Это праздник, а почему мы всегда непонятно где?

– Это в любом случае праздник для болельщиков, футбол создан для них, как театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, на него ходить не будут.

Видимо, мы не научились за это время – хотя были хорошие моменты, – наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению, – сказал экс-игрок сборной России в беседе на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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