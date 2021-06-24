Федор Кудряшов: «Когда сборная выигрывает, все говорят: «Мы победили», когда проигрывает – «они проиграли». Так будет всегда»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем отношении к критике.

– Вас удивила очень резкая реакция в стране после этого поражения от Дании? Вы же видите комментарии, видите, что пишут, что говорят…

– Честно вам признаюсь, что я с 2018 года не читаю вообще ничего.

– Почему? Бережете нервы?

– Да. Я считаю, то, что люди говорят или комментируют, они не дают объективную оценку действиям конкретного человека или команды, опираясь на факты и цифры. Они просто говорят свое мнение. И зачастую под это уже сформировавшееся мнение подгоняют нужные факты и не замечают контраргументы.

Я не считаю, что это объективно. Поэтому я абстрагировался. До чемпионата мира я еще читал, переживал, перед чемпионатом мира – перестал. Потому что это меня отвлекало и вносило определенный дискомфорт в мое внутреннее состояние.

– Ну, за три года вы не особо чего пропустили. Все требуют крови, все обсуждают ваши зарплаты, зарплату главного тренера.

– Я не знаю, как в других странах, но в нашей стране всегда будет так. Когда команда выигрывает, то выигрывает вся страна, все говорят: «мы», «мы выиграли, мы победили». А когда команда проигрывает, все вокруг говорят: «они», «они проиграли». Это психология. Так было и будет всегда, – сказал Кудряшов.