Кудряшов за то, чтобы Черчесов остался: «Он делает правильные вещи, но не все зависит от него – на поле выходят игроки»

Защитник сборной России Федор Кудряшов считает, что главный тренер команды должен сохранить свой пост.

– Многие требуют отставки Черчесова.

– Это тоже было всегда: разогнать команду, разогнать тренеров. И все хотят компенсации, и мало кто хочет разбираться в причинах. Этот Евро – неудача прежде всего игроков, а не тренеров.

Тренерский штаб сделал все, чтобы команда выступила успешно. Но главный тренер не выходит на поле – выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении.

И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

– Ваше мнение – Черчесов должен остаться?

– Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока.

Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта, или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?

– Мне кажется, что у Черчесова сейчас проблемы прежде всего потому, что общество, часть журналистов его воспринимает как очень жесткого в общении человека.

– Тогда, получается, это не связано с футболом, это связано с сугубо личным мнением каждого журналиста. Но я Станислава Саламовича знаю с 2006 года, когда еще был в «Спартаке».

Да, это своеобразный человек, но если люди узнают его поближе, то они совсем по-другому его воспринимают. Мы не можем нравиться всем. Черчесов тоже кому-то просто не нравится. Это личное. Но причем тут футбол? – сказал Кудряшов.