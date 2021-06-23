«Ненавидим «Спартак» – главное, что есть у многих. Зобнина впервые можно за что-то полоскать». Шмурнов о сборной

Комментатор «Матч ТВ» высказался об ошибке хавбека сборной России Романа Зобнина в матче с Данией (1:4) на .

«Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов [для передачи] вперед очень немного.

Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина.

Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за «Спартак», и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор.

«Ненавидим – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях», – сказал Шмурнов.

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