«Ненавидим «Спартак» – главное, что есть у многих. Зобнина впервые можно за что-то полоскать». Шмурнов о сборной

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об ошибке хавбека сборной России Романа Зобнина в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.
«Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов [для передачи] вперед очень немного.
Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина.
Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за «Спартак», и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор.
«Ненавидим «Спартак» – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях», – сказал Шмурнов.
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