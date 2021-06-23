Андронов об отставке Черчесова: «Где люди в дорогих костюмах, которые форсили лимит? Никогда Мазепин не поедет как Хэмилтон. Гранаты у вас не той системы»

Комментатор Алексей Андронов заявил, что отставка не решит проблем в российском футболе.

«Вот что мне не нравится. Такое ощущение, что в высших эшелонах власти уже определили виноватого. Черчесова ждет товарищеский суд – ну как в «Афоне». И последующая отставка.

На мой взгляд, это нечестно. Да, за результат всегда отвечает главный тренер. Да, Черчесов наделал ошибок. Но Черчесов не что иное, как продукт нашего футбола! Как и Дзюба, кстати.

Когда в нашем футболе работали Романцев и Газзаев, Семин и Бердыев – наши клубы брали еврокубки, а сборная – бронзу Евро. Росли и развивались Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Акинфеев, Аршавин, Кержаков, Анюков, Широков, Павлюченко, Погребняк, Зырянов. Мощнейший отрезок карьеры проводил Семак.

Что сейчас? Черчесов виноват, что не родил и не воспитал защитника сильнее Семенова, а опорника лучше Оздоева?

А где все те уважаемые (и не очень) люди в дорогих костюмах, которые форсили лимит? Принимали эту высшую степень разврата для игроков? Подписывали с ними такие контракты, что игравшие рядом легионеры крутили пальцем у виска? Вы не хотите, господа хорошие, выйти из сумрака? Разделить ответственность?

В отставку, может, уйдет и тренер. Но не всегда уходит он один. Президент федерации не менее ответственен. Позвоните в Италию, там подскажут, как это делается.

Лимит? Посмотрите на Деспотовича из «Рубина». Он разорвал весь ваш лимит, всех ваших «воспитанников».

Деньги в спорте надо За-Ра-Ба-Ты-Вать. А не получать. Зарплата Черчесова – космическая ошибка и глупость. Но это не ЕГО ошибка, он ее себе не назначал.

Да, он провалился. Но один ли он? Очень вряд ли. Но, похоже, решение сделать крайним его уже принято. Уже говорили с Семаком. Уже ищут выходы на (без комментариев). Уже Фонсека на горизонте...

А я просто скажу Саламычу: «Спасибо за ЧМ-2018!» И не брошу в него камень.

Никогда Никита Мазепин не поедет как . Опередить разово – может. Системно – нет.

Гранаты у вас не той системы, господа в дорогих костюмах», – написал Андронов.

Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете