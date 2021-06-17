Руй Витория: «Лимит не будет проблемой – правила существуют для всех, они четкие и ясные»

Главный тренер поделился мнением о лимите на легионеров.

«Лимит на легионеров не будет проблемой, потому что правила существуют для всех, они четкие и ясные.

Я достаточно хладнокровно отношусь к этому. Понятно, что восемь легионеров, которые будут заявлены на сезон, должны быть хорошо интегрированы в команду и показывать максимальное качество футбола», – сказал португалец.

В действует ограничение на иностранных футболистов – не более восьми игроков в заявке команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.