Витория об ошибке Зобнина: «Мои игроки всегда будут лучшими для меня. То, что произошло в сборной, произошло в сборной»

Главный тренер поддержал полузащитника , допустившего грубую ошибку в матче сборной России против Дании (1:4) на Евро-2020.

«То, что произошло в сборной, произошло в сборной. Мои игроки будут лучшими для меня всегда. Мы его примем тут с радостью и будем работать вместе.

Игрокам сборных дадим где-то неделю отдыха, хотим, чтобы они развеялись, освободили голову, чтобы были готовы к старту сезона», – сказал португалец.

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