Витория об ошибке Зобнина: «Мои игроки всегда будут лучшими для меня. То, что произошло в сборной, произошло в сборной»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Руй Витория Роман Зобнин Р-Спорт Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поддержал полузащитника Романа Зобнина, допустившего грубую ошибку в матче сборной России против Дании (1:4) на Евро-2020.

«То, что произошло в сборной, произошло в сборной. Мои игроки будут лучшими для меня всегда. Мы его примем тут с радостью и будем работать вместе.

Игрокам сборных дадим где-то неделю отдыха, хотим, чтобы они развеялись, освободили голову, чтобы были готовы к старту сезона», – сказал португалец.

Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной

Опрос

Мы вылетели с Евро. Кто виноват?
153457 голосов
Черчесов
32%
Станислав Черчесов
Игроки
7%
Артем Дзюба
РФС
11%
Александр Дюков
Все вместе
50%
Сборная России по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья