Зобнин о вылете с Евро: «Хочу принести извинения болельщикам. Готов принять весь удар на себя»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался о поражении от (1:4) в третьем туре группового этапа -2020.

«Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне.

Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счет. Но, к сожалению, пропустили еще один гол из-за моей ошибки.

Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема.

Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», – сказал Зобнин.

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