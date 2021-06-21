Зобнин закрыл комментарии в инстаграме после вылета сборной с Евро. Его ошибка привела ко 2-му голу датчан

Полузащитник закрыл комментарии в инстаграме.

Футболист сделал это после вылета сборной России с Евро-2020. 27-летний игрок допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу сборной Дании в ворота россиян.

После матча игроки сборной России поддержали Зобнина. В частности, это сделали капитан команды Артем Дзюба, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и форвард «Спартака» Александр Соболев.

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