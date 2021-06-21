Геннадий Орлов: «Россия на Евро-2020 – это провал. Сборная играет в старый, несовременный футбол»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении сборной России на .

«Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Все логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.

Конечно, выступление сборной на чемпионате Европы – провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол – это плохо», – сказал Орлов.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

«Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности». Черчесов после Дании