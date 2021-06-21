Геннадий Орлов: «Россия на Евро-2020 – это провал. Сборная играет в старый, несовременный футбол»

Теги Зенит Станислав Черчесов Сборная России по футболу Геннадий Орлов Евро-2020 Чемпионат.com Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Не мне решать судьбу Черчесова. Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Все логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.

Конечно, выступление сборной на чемпионате Европы – провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол – это плохо», – сказал Орлов.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

«Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности». Черчесов после Дании

Опрос

Как оценивать эпоху Черчесова?
70012 голосов
Супер. Он сделал максимум
10%
Станислав Черчесов
Нейтрально. Сборная на своем уровне
35%
Александр Дюков
Плохо. Могли значительно лучше
55%
Гильерме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья