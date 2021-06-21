Станислав Черчесов: «Мы и свет в конце тоннеля видим, и дверь, куда идти. Не слепые»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после поражения от Дании (1:4) и вылета с -2020.

– Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов – человек пять-шесть. Команда на ходу менялась.

Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел. Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать.

– Виден ли свет в конце тоннеля?

– Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся, – сказал Черчесов.

ОПЯТЬ.

«Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности». Черчесов после Дании

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