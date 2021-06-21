«Доброе утро». Черчесов не стал отвечать на вопрос об игре сборной России после возвращения в Москву

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после возвращения в Москву не стал комментировать игру национальной команды в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

На просьбу журналистов прокомментировать проигрыш датчанам Черчесов ответил: «Доброе утро».

После этого тренер зашел в автобус, не став отвечать на вопрос о плане на игру.

Сборная России заняла 4-е место в группе В и завершила выступление на Евро-2020.

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