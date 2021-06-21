«Доброе утро». Черчесов не стал отвечать на вопрос об игре сборной России после возвращения в Москву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после возвращения в Москву не стал комментировать игру национальной команды в матче с Данией (1:4) на .

На просьбу журналистов прокомментировать проигрыш датчанам Черчесов ответил: «Доброе утро».

После этого тренер зашел в автобус, не став отвечать на вопрос о плане на игру.

заняла 4-е место в группе В и завершила выступление на Евро-2020.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

Что, Черчесов остается? Все не так просто

«Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности». Черчесов после Дании