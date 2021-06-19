Тренер Дании: «Россия играет хорошо, когда это необходимо, у них отличные игроки. Мы уважаем их»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд поделился мыслями перед матчем третьего тура с Россией, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Матч с Бельгией был замечательным, мы благодарны нашим болельщикам за поддержку, для нас это было большое событие. Надеемся, что завтра нас тоже так же поддержат, что завтра будет хорошая игра.

Очень странно, что до сих пор у нас нет очков, но мы концентрируемся на игре с Россией. Если выиграем ее, можем пройти дальше. По сути, для нас Евро начинается сейчас.

Мы чувствует себя нормально, нам нужна победа, мы об этом знаем. Россия играет хорошо, когда это необходимо, у них отличные игроки. Мы уважаем Россию, это будет сложная игра, так что нужна будет поддержка болельщиков. Нужно, чтобы весь стадион нам помогал.

Конечно, нужно забить. Мы готовы подарить болельщикам замечательную игру, но пока концентрируемся на стратегии на завтрашнюю игру.

– Как изменилась атмосфера в команде после того, как пришел Эриксен?

– Мне кажется, это очень многое значило как для всех игроков, так и для друзей Эриксена среди них. Это всем очень запомнилось, было здорово увидеть его вживую.

– Что скажете о Кьере как капитане Дании?

– У нас потрясающая команда в первую очередь, много сильных личностей среди игроков. Все отреагировали очень быстро на случившееся, но все по-своему. Кьер – один из тех, кто показал характер, показал, какой он человек. Это потрясающе.

Он очень эмпатичен. Думаю, об этом знают многие игроки.

– Вы чувствуете давление перед игрой с Россией?

– Мы привыкли к давлению, к ожиданиям. Нам нужна победа – давление нормально. Если выиграем, пройдем дальше.

Конечно, будем смотреть на результат матча Бельгия – Финляндия.

– У Дании было больше всего ударов во втором туре. Вы будете что-то менять в полузащите и атаке?

– Вам нужно подождать до завтра. Конечно, против Бельгии кое-что сработало, кое-что сделали хорошо, особенно в защите. Иногда происходит то, что ты не можем контролировать, но у нас были довольно неплохие моменты.

Есть что улучшить, постараемся завтра это сделать. Думаю, это небольшие моменты. У нас много хороших игроков, но мы играем всего 90 минут. Есть пять замен, так что не так важно, кто выходит в старте, важно кто вообще выходит на поле.

– Почему Дания так часто била по воротам, но не забивала? Шансы были не так хороши?

– В целом были хорошие моменты, мы говорили о том, как их сделать еще лучше. Но повторюсь, что это небольшие вещи. Не стоит забывать, что мы хорошо работаем под прессингом, хороши в обороне. Это база для создания голевых моментов. Нужно улучшить лишь небольшие детали, – сказал Юлманд.