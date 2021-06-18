✊Сыграйте вместе со сборной: фрибет 1000 рублей на матч Россия – Дания🎯

21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене.

Вечер понедельника – кульминация этого Евро для Черчесова и его футболистов. Для выхода в плей-офф нужно побеждать, хотя приемлемым результатом может оказаться и ничья. Поражение обернется провалом.

Ясно, что легко не будет. «Винлайн» предлагает поставить на победу России с коэффициентом 5,00, на Данию – с 1,73. Ничья – 3,95.

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