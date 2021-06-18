ЦСКА – «Спартаку»: «Жалко, что 16-летнего Мбаппе нет рядом с Влашичем на фото»

Пресс-служба ЦСКА ответила коллегам из «Спартака» в твиттере.

Красно-белые так подписали фотографию из матча сборных Чехии и Хорватии на Евро-2020 (1:1), на которой изображены и Никола Влашич: «Лучший иностранный полузащитник и .

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», – появилась запись в твиттере ЦСКА.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца Леонида Федуна, рассказала, что хотела видеть в клубе юного : «Просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!»