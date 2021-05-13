Зарема Салихова: «Просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!»

, супруга владельца , рассказала, что хотела видеть в клубе юного .

«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» – написала Зарема в телеграм-канале.

В ответ на вопрос о цене 16-летнего на тот момент француза Салихова написала: «Около 60».

В 2017 году Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» на правах аренды с выкупом за 180 млн евро.

Сейчас Мбаппе 22 года. Статистику чемпиона мира смотрите здесь.

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