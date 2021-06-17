Дмитрий Торбинский: «Сервис в США – дерьмо. В России в ресторане тебя буквально облизывают»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский высказался об уровне сервиса в США.

– Бытовые отличия США, которые тебе никогда не понять по сравнению с Россией?

– Что касается сервиса, тут все дорого, но сервис дерьмо. Особенно мойка машин, салоны, парикмахерские, рестораны.

Тут все на таком потоке, что они просто бабки собирают. У нас же, в России, когда в ресторан приходишь, тебя буквально облизывают.

– Чем россияне круче американцев?

– Это вообще разные люди, разные страны.

Я не могу сказать плохо или хорошо, но к этому надо просто привыкнуть. Некоторые моменты меня до сих пор раздражают.

– Например?

– Недавно приехал на мойку, отдал 3,5 тысячи рублей, если переводить. А мне машину внутри грязными тряпками вытирали.

В Москве за такие деньги тебе бы машину отполировали, – сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава».