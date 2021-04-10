Торбинский о пандемии в США: «Покупали оружие для защиты от людей из неблагополучных районов. Боялись грабежей»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о том, как в США развивалась ситуация во время пандемии коронавируса.

– Зачем во время коронавируса в США скупали оружие?

– Покупали оружие, чтобы защититься от людей из неблагополучных районов. Мы боялись, что они придут и начнут заниматься грабежами.

– Ты рассказывал, что в США были настолько большие выплаты во время коронавируса, что многие перехотели работать.

– Да. У меня друзья открыли сеть кафе, и они просто не могут набрать себе персонал.

Люди не хотят работать, потому что государство платит им приличные деньги. До 3 тысяч долларов в месяц, – сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава».