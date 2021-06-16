Фернандес может вернуться к тренировкам в ближайшие дни. У него нет сотрясения и структурных изменений в позвоночнике

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прошел углубленный медосмотр на базе Московского спинального центра ГКБ 67.

Были выполнены томография головы и позвоночника и другие обследования с применением современных технологий.

Данные о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга выявлены не были.

У Марио наблюдается посттравматический теномиозит мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение к тренировкам уже через несколько дней.

Фернандес продолжит курс восстановления в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами спинального центра.