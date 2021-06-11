Нобель Арустамян: «ЦСКА признает, что назначение Олича было слишком импульсивным решением»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян высказался об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
«Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина – результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.
ЦСКА решил еще раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признает, что решение назначить Олича было скорее импульсивным. Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге – не самый рациональный выбор.
Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным, как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию. Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.
Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться», – написал Арустамян.