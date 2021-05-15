УЕФА о деле в отношении «Барсы», «Реала» и «Юве»: «Сделаем все, чтобы возобновить расследование как можно скорее»

УЕФА опубликовал заявление в связи с приостановкой разбирательства в отношении «Барселоны», «Реала» и в части создания .

«УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временной приостановке дисциплинарного дела, открытого в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала», о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА информирует, что решение о временном приостановлении дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального уведомления от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Данное уведомление касается судебного иска от 20 апреля 2021 года, поданного юридическим лицом European Super League Company SL в Мадридский коммерческий суд №17. Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги.

УЕФА понимает, почему дело необходимо приостановить, но сохраняет уверенность в своей позиции и продолжит защищать ее всеми возможными способами.

Легитимность дисциплинарных процедур в спорте с правом обжалования в Спортивном арбитражном суде давно признана необходимой для единообразного отправления правосудия в спорте. Европейский суд по правам человека, суды ЕС и Федеральный суд Швейцарии неоднократно постановляли, что дисциплинарные/арбитражные правила оправданы законными интересами, связанными со спецификой спорта. Таким образом, УЕФА действовал в соответствии не только со своими уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА предпримет все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы Апелляционная инстанция УЕФА имела возможность возобновить данное дисциплинарное расследование как можно скорее», – сказано в заявлении.

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