6 клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа

Стало известно, какое наказание понесут английские клубы, принявшие участие в создании Суперлиги Европы.
По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заплатят примерно по 3,5 млн фунтов штрафа. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов.