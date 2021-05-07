6 клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм деньги Суперлига Европы Футбол

Стало известно, какое наказание понесут английские клубы, принявшие участие в создании Суперлиги Европы.

По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заплатят примерно по 3,5 млн фунтов штрафа. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов.

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